北約退役將領當選捷克總統

捷克總統選舉結果昨日出爐，北約組織退役將領帕維爾（見圖）當選總統，將接替現任總統澤曼。澤曼一直推動與中俄兩國建立密切關係，而帕維爾則親西方，尤其主張對俄羅斯和中國強硬，支持繼續軍援烏克蘭。外界預料，捷克的外交政策將在帕維爾當選後發生大逆轉。



帕維爾將於三月上任，接替現任總統澤曼。澤曼以親中、親俄和反美立場聞名，在歐洲政壇備受爭議，而帕維爾則是立場親西方，將中國視為安全威脅。帕維爾先前指出中國價值觀和戰略目標與捷克不同，發展雙邊關係時必須小心。他亦認同，捷克與中國有發展貿易的機會，不過貿易額並不多，並不需要為此調整外交原則，例如限制與台灣的合作。



捷克總統雖然只有象徵、儀式性的權力，但仍可任命總理，挑選中央銀行行長和憲法法官，並擔任三軍統帥。在外交上，總統對輿論有強大影響力，可以推動政府的政策。