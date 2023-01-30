南韓士兵邊境走火 北韓尚未回應

一名在兩韓邊境訓練的南韓士兵訓練時意外擦槍走火，射出四枚實彈，雖未射入北韓境內，但南韓軍方擔心挑動北韓神經，隨即知會北韓，強調事件純屬意外。目前北韓未有回應。



同時，南韓軍方也提高緊急準備狀態。軍方高層人員事後表示，目前北韓方面並無任何特殊跡象，由於訓練並不包括射擊計劃，軍方已針對事件展開調查。北韓在二○二○年五月也曾向邊境發射至少四枚子彈，並擊中兩韓非軍事區中央的哨站，南韓士兵隨後開槍反擊，此為南北韓多年來首度互相開火事件。