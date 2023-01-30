同時，南韓軍方也提高緊急準備狀態。軍方高層人員事後表示，目前北韓方面並無任何特殊跡象，由於訓練並不包括射擊計劃，軍方已針對事件展開調查。北韓在二○二○年五月也曾向邊境發射至少四枚子彈，並擊中兩韓非軍事區中央的哨站，南韓士兵隨後開槍反擊，此為南北韓多年來首度互相開火事件。
南韓士兵邊境走火 北韓尚未回應
同時，南韓軍方也提高緊急準備狀態。軍方高層人員事後表示，目前北韓方面並無任何特殊跡象，由於訓練並不包括射擊計劃，軍方已針對事件展開調查。北韓在二○二○年五月也曾向邊境發射至少四枚子彈，並擊中兩韓非軍事區中央的哨站，南韓士兵隨後開槍反擊，此為南北韓多年來首度互相開火事件。
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2023-01-30
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2023-01-30
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2023-01-30
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2023-01-28
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保雲腳風轉順 雙喜臨門
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2023-01-30
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