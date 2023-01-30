加州周內第4宗槍擊 至少3死4傷

美國加州一周內發生第四宗大型槍擊案，事發地點為洛杉磯比華利山莊地區，造成至少三人死亡，四人受傷。



案發在當地周六凌晨二時半，在洛杉磯市郊豪宅區比華利山，有三人在車內中槍，當場死亡，另有四人在車外中槍受傷，被送往當地醫院救治。警方未有披露死傷者身份，目前暫未有人被捕，正在調查槍擊原因。



今次是加州一周以來發生的第四宗槍擊案，其中最嚴重的一宗，發生在本月二十一日、農曆年三十晚的舞廳槍擊案，一名七十二歲亞裔槍手闖入舞廳開槍，造成十一人死亡；上周二半月灣區又連續傳出兩宗槍擊事件，七死一傷，中國駐三藩市總領館確認五名中國公民遇害。