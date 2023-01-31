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巴基斯坦清真寺被炸　至少32死150人傷

2023-01-31 列印
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巴基斯坦柏夏瓦一座清真寺（見圖）發生自殺式炸彈襲擊，造成至少32人死亡、150人受傷。施襲者引爆炸彈時，清真寺內有300至400名信眾正在禱告，其中許多是當地警察，外界相信他們是受襲目標，但未有組織承認襲擊。當局表示，仍有多人被瓦礫壓住，救援工作仍在進行中。

巴基斯坦總理夏巴茲譴責襲擊，強調政府會為受害者提供最好的治療，並承諾會對兇手採取嚴厲行動。目前無任何組織就襲擊承認責任。坦塔利班過去在巴基斯坦實施多次恐怖襲擊，去年11月宣告停火，但暴力事件仍有增無減。
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