拜登稱不會向烏提供F-16戰機

自俄烏戰事，烏克蘭總統澤連斯基一路向西方尋求戰鬥機軍援，包括美國F-16第4代戰機（見圖）。美國總統拜登在周一向記者表明，美國並不會向烏國提供F-16戰機。不過，法國和荷蘭則表示，不排除會為烏克蘭提供戰機。外界期待拜登能訪問歐洲，親身支持烏克蘭聯盟。被記者問及是否會訪歐時，拜登表示將會前往波蘭，但未知何時啟程。



法國總統馬克龍稱不排除會向烏克蘭提供戰機，但在作任何決定前，法國將制定條件。