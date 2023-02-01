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日報新聞 > 國際

俄邀習近平春季訪莫斯科

2023-02-01 列印
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俄羅斯外交部周一表示，俄方邀請中國國家主席習近平於春季對俄羅斯進行國事訪問。中國官方尚未對此公開回應。

俄外交部還表示，習近平這次訪莫斯科，將成俄中兩國關係「頭等大事」。聲明指俄中兩國在新一年將攜手努力，進一步加強和推進雙邊關係，「眾所周知，俄羅斯總統普京已邀請中國國家主席習近平在春季進行國事訪問」。

另一方面，西方各國近期持續軍援烏克蘭，繼各國軍援主戰坦克後，是否向烏克蘭提供戰機也成為討論焦點，尤其是美製的F-16戰機，法國總統馬克龍表示在符合先決條件下不排除供應戰機。不過，美國總統拜登表明不會向烏克蘭提供F-16戰機。
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