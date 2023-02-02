累母公司市值蒸發160億日圓 ﻿日高中生壽司郎狂舔醬油罐茶杯﻿﻿﻿﻿﻿

日本一名金髮高中生近日在一間壽司郎分店狂舔醬油罐、茶杯及壽司。雖然他已為惡搞行為致歉，涉事分店亦已清洗所有餐具，但許多顧客仍對壽司郎的衞生有疑慮，令母公司市值蒸發160億日圓（約9.6億港元）。母公司昨日回應指，並未接受道歉，強調已報警，會從刑事及民事方面追究責任。金髮高中生的惡搞影片日前在日本Twitter瘋傳，全長約一分鐘，片中可見，該名金髮少年先舔醬油瓶瓶口，再舔茶杯及舔杯緣，又把口水抹在轉盤的壽司上。片段曝光後，許多顧客對其衞生安全有疑慮，拒絕入內用餐，導致壽司郎母公司FOOD & LIFE COMPANIES股價蒸發9.6億港元。母公司強調，已聯繫涉事高中生及其監護人，對方已道歉，但日前已經報警，現未撤銷報案書，「這是威脅食安問題的行為，將持續從刑事及民事兩方面嚴肅處理」。

網民將少年起底



其後有網民將少年起底，發現他是高中2年級學生。但少年起初沒道歉，在網上批評網民大驚小怪：「為甚麼就這點程度的小事也要被罵？」此外，除了壽司郎，日本另兩間連鎖迴轉壽司店「濱壽司」（HAMA-SUSHI）及「藏壽司」，早前亦傳出類似惡搞事件。兩間食店其後都報警，其中藏壽司更修改店內智能攝影機系統，防止同類事件再發生。