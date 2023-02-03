三星新手機鏡頭 配備2億像素感測器

南韓三星電子在美國三藩市發表新產品，推出旗艦智能手機Galaxy S23系列新品。三星在發佈會上推出Galaxy S23、S23+及S23 Ultra合共3款新機，將從本月17日起陸續在全球上市，3款新機的售價均比前作高，官方定價則是799美元（約6266港元）起。



這些新機前置鏡頭支援1200萬像素雙核對焦，與前作相比，畫質會更加清晰鮮艷。S23和S23+搭載5000萬像素的相機，S23 Ultra配備2億像素的圖像感測器和性能較佳的光圈。另外，發佈會上還推出了筆記型電腦Galaxy Book3 Pro系列3款新品，包括Book3 Ultra。