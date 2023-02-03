美國沒有透露菲方新開放的基地位置，但有菲方前官員曾表示，美國要求使用菲律賓最接近台灣的北部呂宋島基地，以及面向南海和南沙群島的巴拉望島基地。中國外交部發言人毛寧回應，中方一貫認為國家間的防務安全合作，應當有利於地區和平穩定，不應損害第三方利益。美方出於一己私利，抱著零和思維不斷在有關地區加強軍事部署，是加劇地區局勢緊張，危害地區和平穩定，地區國家應保持警惕，避免被利用。
美菲擴協議 開放4基地供聯合訓練
美國沒有透露菲方新開放的基地位置，但有菲方前官員曾表示，美國要求使用菲律賓最接近台灣的北部呂宋島基地，以及面向南海和南沙群島的巴拉望島基地。中國外交部發言人毛寧回應，中方一貫認為國家間的防務安全合作，應當有利於地區和平穩定，不應損害第三方利益。美方出於一己私利，抱著零和思維不斷在有關地區加強軍事部署，是加劇地區局勢緊張，危害地區和平穩定，地區國家應保持警惕，避免被利用。
全球吸客送66萬張機票
香港復常，向全球送大禮，歡迎訪客。港府昨天啟動「Hello Hong Kong（你好，香港！）」全球大型宣傳活動，由下月起透過3間航空公司，向海外人士贈送50萬張機票，並且加碼，由暑假起向港人及大灣區...
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江西當局稱胡鑫宇自縊身亡
疑點重重的江西15歲少年胡鑫宇失蹤命案，江西省官方昨早發佈全案最終調查情況。經調查後，官方確定胡鑫宇是自縊死亡。當局表示，發現屍體的地點為第一現場，現場沒有打鬥和拖拽痕跡。當局指，胡鑫宇性格內向孤獨，...
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三星新手機鏡頭 配備2億像素感測器
南韓三星電子在美國三藩市發表新產品，推出旗艦智能手機Galaxy S23系列新品。三星在發佈會上推出Galaxy S23、S23+及S23 Ultra合共3款新機，將從本月17日起陸續在全球上市，3款...
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會德豐今年推6盤涉3000伙
會德豐地產積極部署今年推盤大計，料將推出6個項目發售，涉及單位約3000伙。發展商表示，今年樓市氣氛轉佳，料整體樓價可錄得7%至8%升幅。會德豐地產主席梁志堅表示，樓市去年受疫情影響，但集團去年仍錄得...
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美加息0.25厘符預期 4大港銀維持P息不變
美國聯儲局一如預期加息0.25厘，將聯邦基金利率目標區間調高至4.5至4.75厘。聯儲局主席鮑威爾稱，放慢加息節奏可以評估政策進展，又預計不會在2023年減息。在美國加息下，多間本港銀行未有跟加，滙豐...
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地標率藍獅尋仇 標王開「富」
安素費南迪斯在周二轉會市場關閉前趕及加盟車路士，並以1億680萬鎊（約10億3000萬港元）成為冬窗標王，但外界認為這位在今季才上位的阿根廷中場新星價格過高。此子今晚英超馬上為藍獅出場，矢志踢出好表現...
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淡出20年冇秘嫁富商更加冇離婚 52歲蘭茜自認難搵對象唔強求
52歲蘭茜淡出幕前20年，近期再度活躍，除去年參與ViuTV劇集《940920》、為曾志偉做《開心無敵獎門人》「替工」主持，兼拍了美髮用品廣告外，更相隔26年返娘家商台開咪，主持881節目《茜選快樂》...
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辛正兒 - 齊說︰「你好，香港！」 全面復常｜社論
香港克服新冠疫情的挑戰，昨天在行政長官領導下，貿發局、旅發局、機管局等各高層和一眾官員召開記者會，宣佈香港全方位回復正常，同時啟動大型宣傳，向國際說好香港故事，除了派出代表團講解香港最新狀況，內部將會...
2023-02-03
- Jacky哥 - 本港首家醫療金屬三維打印廠 科能創新科技 提供個人化定制身體部件服務｜企業會客室
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波爾多捧義勇軍盃
昨晚舉行兔年首次谷草賽事，蔡廄「波爾多」爆冷奪得義勇軍挑戰盃，姚本輝和沈集成都起孖，前者另外取得兩亞一季，最終成為練馬師王。至於潘頓勝出「電子傳奇」和「勝神威」，何澤堯贏「同盟力量」和「正氣青驅」，前...
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