美菲擴協議 開放4基地供聯合訓練

美國國防部長奧斯汀訪問菲律賓，先後與總統小馬可斯及國防部長加爾維斯會談。兩國同意擴大2014年簽署的《加強防務合作協議》，菲方將會開放多4個軍事基地，供美軍作聯合訓練和輪流駐紮等用途，令總數增至9個。中方則批評美方，加劇地區局勢緊張。



美國沒有透露菲方新開放的基地位置，但有菲方前官員曾表示，美國要求使用菲律賓最接近台灣的北部呂宋島基地，以及面向南海和南沙群島的巴拉望島基地。中國外交部發言人毛寧回應，中方一貫認為國家間的防務安全合作，應當有利於地區和平穩定，不應損害第三方利益。美方出於一己私利，抱著零和思維不斷在有關地區加強軍事部署，是加劇地區局勢緊張，危害地區和平穩定，地區國家應保持警惕，避免被利用。