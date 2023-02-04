日網民「想救壽司郎」行動奇招盡出

午後陽光燦爛，跟老友坐在露天餐廳喝下午茶，一杯cappuccino，一塊提拉米蘇，都被45度角斜照過來的陽光耀得閃閃發亮，十分美好。天南地北，話題聊到人應該對自己好一點。我說所謂對自己好一點，不過是在...

2023-02-04