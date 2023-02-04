壽司郎社長新居耕平透過Twitter向大眾表達誠摯謝意，指壽司郎收到許多打氣應援，讓他感激流淚。
日網民「想救壽司郎」行動奇招盡出
壽司郎社長新居耕平透過Twitter向大眾表達誠摯謝意，指壽司郎收到許多打氣應援，讓他感激流淚。
所有口岸重開 不設人數限制 下周一全面通關 內地客蓄勢遊港
全城期待的免檢疫通關，終於有喜訊。行政長官李家超昨日宣佈，香港與內地下周一起全面通關，全部出入境口岸包括羅湖、皇崗口岸等，都會在當日開放，不設人數限制及預約。消息公佈後，內地多間旅遊平台的香港旅遊搜索...
2023-02-04
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疑民用飛艇誤闖美領空 觸外交風波 美國務卿布林肯押後訪華
美國國務卿布林肯即將訪華前，美國國防部指發現疑似收集軍事情報的「中國間諜氣球」，據報美軍一度考慮將它擊落，但美國總統拜登與美軍商討後，擔心擊落的殘骸會造成地面人員受傷，放棄有關做法。中國外交部昨晚承認...
2023-02-04
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日網民「想救壽司郎」行動奇招盡出
日本連鎖迴轉壽司店「壽司郎」日前遭一名17歲高中生在餐具及食物亂舔口水。受事件影響，壽司郎母公司股價大挫，許多日本網民看不過眼，在社交媒體發起「想救壽司郎」行動，呼籲上載自己光顧壽司郎的照片，並奇招百...
2023-02-04
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畢架‧金峰開放現樓示範屋
豪宅現樓善價而沽，近日再推少量應市。遠東旗下沙田畢架‧金峰推出22伙分層單位，全屬3房間隔，今日起招標，定價將參考同區或項目成交價，並已開放現樓予公眾預約參觀。遠東發展總裁方文昌表示，沙田畢架．金峰開...
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航空旅遊股回吐 恒指再挫297點
美國聯儲局轉軚，於會後聲明中調整早前鴿派措辭，市場預計年內不會減息，杜指微跌0.11%。A股回調，三大指數齊跌。國務院公佈下周一起中港澳三地全面通關，惟港股跟隨A股回吐，恒指全日跌297點，收報216...
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爭冠最後拼圖 老兵登場奪「愛」
阿仙奴在冬季轉會窗關閉前，簽入曾帶領車路士贏得英超冠軍的中場佐真奴，依靠其豐富經驗應付下半季的衝冠旅程。這名被視為槍手爭冠最後拼圖的31歲中場，甫加盟已成球隊最年老球員，今晚英超作客愛華頓地標上陣，勢...
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TVB力捧7男女齊想挑戰拍打戲 吳偉豪告別乖仔黃庭鋒操Fit拒做廢物
黃庭鋒、孔德賢（Danny）、陳嘉慧（Erica）、吳偉豪（Ricco）、羅天宇、宋宛穎（Sabrina）及李爾晨（Kyle）備受TVB力捧，綜藝及劇集均有大量演出機會，前三者已當上男女一， Ricc...
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李純恩 - 對自己好一點｜好好過日子
午後陽光燦爛，跟老友坐在露天餐廳喝下午茶，一杯cappuccino，一塊提拉米蘇，都被45度角斜照過來的陽光耀得閃閃發亮，十分美好。天南地北，話題聊到人應該對自己好一點。我說所謂對自己好一點，不過是在...
2023-02-04
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波爾多捧義勇軍盃
昨晚舉行兔年首次谷草賽事，蔡廄「波爾多」爆冷奪得義勇軍挑戰盃，姚本輝和沈集成都起孖，前者另外取得兩亞一季，最終成為練馬師王。至於潘頓勝出「電子傳奇」和「勝神威」，何澤堯贏「同盟力量」和「正氣青驅」，前...
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