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日網民「想救壽司郎」行動奇招盡出

2023-02-04 列印
■日本網民發起行動拯救壽司郎，有性感少女展美色，網民大飽眼福。
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日本連鎖迴轉壽司店「壽司郎」日前遭一名17歲高中生在餐具及食物亂舔口水。受事件影響，壽司郎母公司股價大挫，許多日本網民看不過眼，在社交媒體發起「想救壽司郎」行動，呼籲上載自己光顧壽司郎的照片，並奇招百出，有性感少女大展美色露胸吸睛，用桌子遮住上衣，營造「半裸」的視覺效果。

壽司郎社長新居耕平透過Twitter向大眾表達誠摯謝意，指壽司郎收到許多打氣應援，讓他感激流淚。
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