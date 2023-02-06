退休改革惹示威 法總理宣佈讓步

法國面對接連罷工影響，總理博爾內（見圖）宣佈調整退休改革，在20歲或21歲投入職場的民眾，可以提早在63歲退休，政府現時建議延長退休年齡至64歲，代表上述民眾能提早一年領取退休金。



她補充說，預料調整牽涉3萬人，牽涉每年額外10億歐羅的支出，政府需調配資金應對。自改革方案被提出以來，工會已發動兩次全國性罷工，工會在周二即將再發動罷工。