烏克蘭東部前線形勢非常嚴峻

烏克蘭總統澤連斯基承認，巴赫穆特等東部前線地區的形勢非常嚴峻，俄羅斯正投入愈來愈多兵力突破防線。若巴赫穆特失守，將令頓涅茨克其他主要城市均面對威脅。俄羅斯民兵組織瓦格納表示，正在巴赫穆特與烏軍激戰，形容每條街道、每間房屋都有戰鬥。



加拿大表示，首輛供烏的德製豹2型坦克正在運送途中。日前烏克蘭與俄羅斯交換人質，涉及116名烏軍和63名俄軍人員，烏方亦從俄方接收3名志願人士的遺體。



另外，據報烏克蘭1座高壓變電站因發生火警，導致南部港口城市敖德薩和附近地區普遍停電，受影響家庭達50萬戶。