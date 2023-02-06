澳少女河邊戲水被鯊魚襲擊喪命

澳洲珀斯日前發生一宗鯊魚攻擊致死事件，一名16歲少女與朋友到河邊戲水，當時附近有一群海豚出現，懷疑少女可能想在海豚附近游泳，而跳入河中，卻意外遭鯊魚攻擊，緊急被拉上岸後，當場宣告不治。



事發在當地天鵝河上的一條交通橋附近。當地警方表示，少女腿部遭咬傷，傷勢非常嚴重，她被朋友們迅速拉上岸邊，救援人員到場搶救，惜最後不治。