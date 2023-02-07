土敍7.8級強震逾2300死

■土耳其南部哈塔伊省大批建築物在地震中倒塌。

■土耳其大量樓宇倒塌。

土耳其南部靠近敍利亞邊境地區周一清晨4時17分發生黎克特制7.8級強烈淺層地震，共造成土敍兩國2300人罹難，數以千計的人受傷。其後，美國地質調查所通報，震央附近當天下午又發生規模7.5級的第二次淺層地震。全國球多國包括歐美國家、中國、宿敵以色列都承諾提供援助。傍晚再爆7.5級餘地震震央在南部加濟安泰普省附近，震源深度17.9公里，遠至塞浦路斯島都有感，是近百年以來這個區域最強的地震之一。土耳其約有1500人在地震中喪生，敍利亞有700多罹難。土國副總統奧克塔伊周一在記者會上說，至少發生了78次餘震，地震在土耳其造成1710座樓房倒塌。內政部長索魯表示，搜救隊已前往災區。當局透過歐盟緊急應變協調中心（ERCC）請求國際協助。伊斯坦布爾近千名搜救義工投入救援。歐盟、北約與多個歐美國家和其他國家都承諾提供援助。宿敵希臘及中東、北非地區其他國家立即表示願意援助。中國國家主席習近平就土地震分別向土耳其總統埃爾多安、敍利亞總統巴沙爾致慰問電。國家國際發展合作署新聞發言人徐偉表示，願根據災民需要提供緊急人道主義援助。土耳其能源與自然資源部長唐梅茲說，災區能源基礎設施包括輸電線及天然氣配送電線遭到嚴重破壞，靠近震央的天然氣傳輸線斷裂狀況尤其嚴重。根據美國地質調查所，土耳其在下午1時多發生另一次地震，震源深度僅10公里，而淺層地震會造成更嚴重的災情。最新地震的震央位於土耳其埃基諾祖鎮附近，也很靠近人口200萬的東南部城市加濟安泰普，造成的傷亡未明。土耳其1939年曾發生與周一相同規模的地震，當年造成3萬人死亡。