曼城9球季財務違規 或被扣分逐出英超

英超賽會經過4年調查，確認曼城在2009至18年度的9個球季，即由阿布扎比財團收購後，長期財務違規。根據英超規例，曼城如果被裁定違規，很可能會被扣分，甚至是被逐出英超。



調查報告指出，曼城未有提供正確的財務資料，例如在09至13年球季，意籍領隊文仙尼執教期間，未有提供詳盡的合約報酬。相關違規會提交獨立委員會裁決。目前曼城在英超排名第2，積分落後榜首的阿仙奴5分，而且踢多1場，若然被扣分，肯定無法衞冕錦標。