土敍地震增至逾5000人死亡

土耳其東南部接壤敍利亞邊境地區，在當地周一凌晨發生兩次七級以上地震，多國派出救援隊伍前往救災，但道路通訊中斷及寒冷的天氣，增加救災難度。兩國罹難人數昨上升至逾5000人，2萬多人受傷。世界衛生組織則指，死亡人數可能超過2萬。



土耳其總統埃爾多安宣佈地震區10個省份進入三個月的緊急狀態。土耳其宣佈全國哀悼7天，國家及駐外機構下半旗致哀，學校也停課一周。副總統奧克塔形容，今次地震是土耳其百年一遇的災難。土耳其地震專家指出，這場大地震的威力相當於130顆原子彈持續爆炸43秒，破壞力驚人。

匯聚逾2.4萬搜救人員



土耳其當局稱，僅在土耳其就有近6000棟建築物證實倒塌，地震災區已聚集超過2.44萬名緊急搜救人員。救援組織指，鄰國敍利亞的災情與土耳其相似。但敍利亞不少民眾本身已因內戰而流離失所、物資缺乏，地震後情況雪上加霜，外國救援組織要進入災區，也須經政府軍同意。部份災區氣溫入夜後更接近冰點，讓被困瓦礫或無家可歸的民眾陷入困境，專家憂慮不少倖存者最終或會死於低溫。



位處歐亞大陸交接的土耳其，向來是地震頻發之地，1999年發生的伊茲密特地震，造成逾17000人死亡。雖然事後當局已加強規管建築物安全，但近年土耳其卻不時傳出工程偷工減料問題。



敍利亞一孕婦地震期間成动誕下寶寶，寶寶由救援人員協助救出，可惜孕婦不久便離世。據報，前英超足球員基斯甸艾素也被困瓦礫，昨成功救出。敍利亞北部一座關押伊斯蘭國成員的監獄也受破壞，有至少20名囚犯乘亂逃脫。