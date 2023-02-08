Google母公司 推聊天機械人抗微軟

Google母公司Alphabet Inc.宣佈，將推出聊天機械人Bard，同時為旗下搜尋引擎及開發者增加人工智能功能。Bard將與微軟公司支援研發的ChatGPT一較高下，兩間公司的AI大戰加速升溫。該公司表示，Bard會先由一班測試者試用，其後數周會對外開放。Bard會基於網上截取的資訊，回應使用者提出的問題。近來爆紅的AI聊天機械人ChatGPT獲得微軟支援，其面世是Google近年面對的最大挑戰之一。