土敍大地震增至逾11000人死亡

■有被埋瓦礫下的孕婦誕下一名女嬰。

土耳其周一發生7.8級大地震，在當地及鄰國敍利亞造成的死亡人數增至超過11000人，土耳其官方目前公佈的死亡人數為8574人，敍利亞方面則為2530人，兩國傷者接近4萬人。在敍利亞，有被埋瓦礫下的孕婦誕下一名女嬰，惟發現時母親已不幸離世。在部份嚴重受損的土耳其城市，民眾不滿當局救災緩慢的情緒高漲，與此同時，總統埃爾多安已前往南部重災區卡赫拉曼馬拉什省視察。他表示，地震發生後機場和道路的交通受到影響，但問題已逐漸得到解決，呼籲人民給予耐性並團結一致。土耳其東南部哈塔伊省是死亡數字最多的省份，據報首府安塔基亞市有一些屍體被棄置在街道上數小時，失蹤者家屬自行帶着大錘和其他工具，徒手搬開廢墟石塊，尋找親人下落。災區不時傳出生還者獲救消息。卡赫拉曼馬拉什省一名5歲女童獨自受困瓦礫下動彈不得，但情緒卻十分穩定，在搜救人員長達7小時的行動後順利獲救，年幼的她被父親緊緊抱在懷中時，居然還反過來安慰對方，場面令人動容。在敍利亞，西北部一個城鎮有被埋瓦礫下的孕婦誕下一名女嬰，被救援人員發現時，女嬰的臍帶仍與母親相連，但母親已不幸離世，女嬰雖被困超過10小時，體溫一度跌至攝氏35度以下，但送院後情況穩定。70國家及地區承諾提供協助已有70個國家及地區承諾派員到土耳其提供協助，部份國際救授人員已扺達災區。教宗方濟各為土敍災民祈禱，呼籲國際社會繼續就災情提供救援和支持。敍利亞災情亦十分嚴峻，聯合國表示，土耳其和敍利亞之間的唯一一條人道主義走廊，在地震中受到破壞，阻礙了救援工作，當地醫院迫滿傷者，呼籲國際運送搜救設備、糧食及醫療物品到當地。