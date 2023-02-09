土耳其周一發生7.8級大地震，在當地及鄰國敍利亞造成的死亡人數增至超過11000人，土耳其官方目前公佈的死亡人數為8574人，敍利亞方面則為2530人，兩國傷者接近4萬人。在敍利亞，有被埋瓦礫下的孕婦...

2023-02-09