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查理斯三世頭像郵票

2023-02-09 列印
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4月4日起開賣
英皇查理斯三世去年9月登基，英國皇家郵政昨日公佈首款印有他肖像的郵票。新郵票將於4月4日起在英國全面開賣。

昨日公佈的查理斯三世「日常」郵票，是英國在英女皇伊利沙伯二世逝世之後，首次發行以查理斯三世為主題的郵票。這款郵票極簡、樸素，以及沒有皇冠或任何裝飾。
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