英皇查理斯三世去年9月登基，英國皇家郵政昨日公佈首款印有他肖像的郵票。新郵票將於4月4日起在英國全面開賣。
昨日公佈的查理斯三世「日常」郵票，是英國在英女皇伊利沙伯二世逝世之後，首次發行以查理斯三世為主題的郵票。這款郵票極簡、樸素，以及沒有皇冠或任何裝飾。
「易通行」不須停車繳付隧道費服務，定於本月26日早上在青沙管制區率先實行，屆時車輛行經尖山、沙田嶺和大圍隧道，可以直行直過，透過「易通行」繳費貼遙距付費。運輸署署長羅淑佩接受本報訪問時表示，已有34萬...
2023-02-09
美國海軍艦隊司令部在社交平台公開了打撈中國氣球殘骸的畫面。照片顯示多名乘坐海軍快艇的軍人，在撈起周六被軍方擊落的氣球殘骸，看到氣球白色外層及部份支架等結構。據悉參與回收殘骸工作的水手，是海軍專業爆炸物...
2023-02-09
土耳其周一發生7.8級大地震，在當地及鄰國敍利亞造成的死亡人數增至超過11000人，土耳其官方目前公佈的死亡人數為8574人，敍利亞方面則為2530人，兩國傷者接近4萬人。在敍利亞，有被埋瓦礫下的孕婦...
2023-02-09
焦點盤部署出擊，新地旗下屯門NOVO LAND最為積極，項目部署已到最後階段，預計下周上樓書、開放示範單位及公佈首張價單。屯門NOVO LAND料先推出第2B期發售，新地代理總經理陳漢麟稱，項目銷售部...
2023-02-09
據報抖音外賣將於3月1日於全國推出，目前於北京、上海及成都三地測試，其後抖音相關負責人回應稱，將視乎試點情況逐步拓展，目前無推出具體時間表。惟消息已拖累美團（3690）一度急挫近1成，收市仍跌6.48...
2023-02-09
阿積士早前易帥，以青年軍教頭希丁加任看守教練，他接掌後安排原本任左翼的隊長杜辛泰迪治改踢假中鋒，此舉效果顯著，球隊亦在各賽事2戰全勝，自己還獲得一紙到季尾的合約。今晚荷蘭盃16強阿積士作客近況一般的川...
2023-02-09
去年港台與TVB合辦樂壇頒獎禮，不過有傳兩台爭主導權問題而擘面，《香港金曲頒獎典禮》亦成為絕響。昨日港台舉行《廣播95周年 十大中文金曲》揭幕活動，宣佈頒獎禮將於5月6日假紅館舉行，各大唱片公司高層均...
2023-02-09
駕駛者最想路路暢通，現時各條隧道設有收費亭，供車主停車繳費。運輸署推出嶄新服務「易通行」，由2月26日早上率先在青沙隧道實行，屆時申請了「易通行」貼的汽車，可以直行直過，快速便捷，隧道費自動在車主申報...
2023-02-09
跑馬地百萬挑戰盃昨晚舉行終極一戰，結果賽前積分領先的「寶賢得得」保住冠軍，亞軍是「桃花盛」，「越駿知己」和 「終身美麗」平頭季軍。至於呂健威憑「獵狐者威」和「包裝智威」起孖，並且成為練馬師王。而勝出「...
2023-02-09