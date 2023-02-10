土敍近兩萬死 瓦礫中屢傳奇蹟

■一名父親被救出後，其女兒亦獲救。

■央視新聞播出中國救援隊在土耳其地震災區救出倖存者的情況。

土耳其和敍利亞邊境日前發生7.8級強烈地震，災情嚴重，死亡人數上升至逾1.93萬。救援人員努力救出倖存者，在安塔基亞，一對父女奇蹟生還，其中父親在震後74小時後被救出。在卡赫拉曼馬拉什，16名嬰兒亦成功獲救。中國多支救援隊包括中聯重科、廈門藍天救援隊等中國民間救援力量馳援土耳其地震災區，從廢墟中解救出20多名被困者，包括一名孕婦。地震後74小時，在土耳其地震重災區哈塔伊省的安塔基亞，救援人員在瓦礫下救出一名男子，他的女兒亦在兩小時前獲救，父女奇蹟生還。在哈塔伊，周三晚亦有一名受困近68小時的嬰兒在瓦礫中被救出。救援人員表示，嬰兒身體狀況良好，正由醫護照顧。在另一重災區卡赫拉曼馬拉什，搜救人員救出16名嬰兒。民衆質疑政商貪污隨着「救人黃金72小時」過去，再在瓦礫中找到生還者的機會，愈來愈低，但救援人員未有放棄，嘗試用耳機在瓦礫中尋找生還者的微弱聲音。有救援人員表示，由於受災範圍廣大，同時交通受阻，海外救援隊和物資無法深入災區。同時，災區餘震不斷，造成建築物倒塌，居民沒容身之所，要在街上焚燒雜物及垃圾取暖，強調現時災區急需帳篷、毛氈、衣服、食物及飲用水。另外，大量建築物在土耳其地震中倒塌，反對黨和民眾質疑政府貪污、縱容建商粗製濫造，且徵收20多年計達46億美元（約361億港元）的「地震稅」去向不明，使得天災之下更添人禍。土耳其總統埃爾多安到南部重災區卡赫拉曼馬拉什視察災情，承認政府救災工作存在缺陷，但強調會照顧所有災民，並承諾一年內重建災區。此外，有報道指，土耳其政府為打擊不實資訊封鎖Twitter，協調救援工作的關鍵通信渠道被切斷。Twitter行政總裁馬斯克表示，已收到土耳其通知，強調很快會恢復服務。