傳67歲蓋茲熱戀甲骨文CEO遺孀

微軟創辦人蓋茲離婚近2年後，傳出和科技軟件公司甲骨文已故行政總裁赫德的遺孀葆拉（Paula Hurd）熱戀，據報兩人已拍拖逾1年，都熱愛網球，上月底才一同在墨爾本觀看澳洲公開賽男單決賽。葆拉一直被指是與蓋茲約會的神秘女子，但在兩人的圈子裏，兩人的羅曼史已成為公開的秘密。



葆拉是赫德第二任妻子，兩人於1990年結婚，育有兩名女兒。但赫德2019年10月不幸因為癌病離世，終年62歲，當時身家估計有5億美元（39億港元）。至於葆拉曾是科技行政高層，現時是活動策劃人及慈善家。