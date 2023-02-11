今次強震在土耳其及鄰國敍利亞造成的死亡人數逾2.1萬，是近20年來死亡人數第6多的地震，土耳其總統埃爾多安形容地震為「世紀災難」。土耳其官員還表示，東南部受災最嚴重的10個省份共有超過7萬人受傷。專家擔心，死亡人數會繼續急劇上升。
現時雖然已過地震後72小時黃金救援時間，但災區仍不時傳出被困者獲救的好消息。在土耳其東南部迪亞巴克爾，救援人員在瓦礫中發現一名生還的男童，救援人員為他戴上氧氣罩，最終在地震後103小時被救出，其母親亦獲救。
地震發生後90小時後，在土耳其哈塔伊省，一名10日大的新生嬰兒和他的母親從廢墟中被救出。在土耳其加濟安泰普市，一名17歲少年在廢墟中受困94小時後獲救，他被救出時近乎毫髮無損。少年被抬上擔架時，親友與少年親吻和擁抱。
內地土耳其籍藝人唐小強遇難
前往土耳其協助救災的中國救援隊隊員，正在哈塔伊一處住宅區廢墟中搜救。他們與土耳其救援隊合力救出一名被困超過80小時的20多歲女子，其後在附近一個地下室再救出另一名女子。
此外，在內地發展的土耳其籍藝人唐小強日前返鄉探親，但入住的酒店發生坍塌，遭到活埋，證實遇難，遺體現已尋獲。
此外，在哈塔伊省，有醫院外的停車場放置數百具遇難者遺體，多人身份不明，有失蹤者家屬在現場尋找親人。