■瓦礫中發現一名生還男童，救援人員為他戴上氧氣罩。

土耳其東南部近敍利亞邊境周一發生大地震，土敍兩國死亡人數增至逾2.1萬人。雖然「救人黃金72小時」已過，但仍不時有被困者獲救的好消息，其中在土耳其迪亞巴克爾，一名男童在地震後四日與母親一同獲救。今次強震在土耳其及鄰國敍利亞造成的死亡人數逾2.1萬，是近20年來死亡人數第6多的地震，土耳其總統埃爾多安形容地震為「世紀災難」。土耳其官員還表示，東南部受災最嚴重的10個省份共有超過7萬人受傷。專家擔心，死亡人數會繼續急劇上升。現時雖然已過地震後72小時黃金救援時間，但災區仍不時傳出被困者獲救的好消息。在土耳其東南部迪亞巴克爾，救援人員在瓦礫中發現一名生還的男童，救援人員為他戴上氧氣罩，最終在地震後103小時被救出，其母親亦獲救。地震發生後90小時後，在土耳其哈塔伊省，一名10日大的新生嬰兒和他的母親從廢墟中被救出。在土耳其加濟安泰普市，一名17歲少年在廢墟中受困94小時後獲救，他被救出時近乎毫髮無損。少年被抬上擔架時，親友與少年親吻和擁抱。內地土耳其籍藝人唐小強遇難前往土耳其協助救災的中國救援隊隊員，正在哈塔伊一處住宅區廢墟中搜救。他們與土耳其救援隊合力救出一名被困超過80小時的20多歲女子，其後在附近一個地下室再救出另一名女子。此外，在內地發展的土耳其籍藝人唐小強日前返鄉探親，但入住的酒店發生坍塌，遭到活埋，證實遇難，遺體現已尋獲。此外，在哈塔伊省，有醫院外的停車場放置數百具遇難者遺體，多人身份不明，有失蹤者家屬在現場尋找親人。