任睇No.1
  • 21º
  • 95%
  • 2023年2月13日 星期一
熱門： 余迪偉給十九歲的我賣身葬父通關中美氣球風波

日報新聞 > 國際

俄外交部：願與烏進行無預設條件談判

2023-02-13 列印
■俄方準備通過對話結束衝突。
Previous Next

俄烏戰事持續接近1年，俄羅斯外交部副部長韋爾希寧表示，俄方願意與烏克蘭進行無預設條件的談判。而俄羅斯僱傭兵組織瓦格納創辦人估計，戰事可能會持續長達3年。此外，俄羅斯稱，已成功以導彈及無人機打擊了烏克蘭的關鍵能源設施，烏國軍工業生產目前已停止。

韋爾希寧說，俄羅斯準備好通過對話結束衝突，談判要在既定現實的基礎上進行，但前提是烏方不能預設條件。他強調，是否與俄羅斯談判並非由烏克蘭決定，而是先由華盛頓和布魯塞爾決定。俄羅斯僱傭兵組織瓦格納創辦人普里戈任預言，戰事可能持續長達3年。他估計，俄羅斯需一年半到兩年時間，才可完全取得烏克蘭東部頓涅茨克及盧甘斯克的控制權，若要奪取第聶伯河以東更廣泛土地，則需時3年。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載星島頭條App
hd