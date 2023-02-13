俄外交部：願與烏進行無預設條件談判

俄烏戰事持續接近1年，俄羅斯外交部副部長韋爾希寧表示，俄方願意與烏克蘭進行無預設條件的談判。而俄羅斯僱傭兵組織瓦格納創辦人估計，戰事可能會持續長達3年。此外，俄羅斯稱，已成功以導彈及無人機打擊了烏克蘭的關鍵能源設施，烏國軍工業生產目前已停止。



韋爾希寧說，俄羅斯準備好通過對話結束衝突，談判要在既定現實的基礎上進行，但前提是烏方不能預設條件。他強調，是否與俄羅斯談判並非由烏克蘭決定，而是先由華盛頓和布魯塞爾決定。俄羅斯僱傭兵組織瓦格納創辦人普里戈任預言，戰事可能持續長達3年。他估計，俄羅斯需一年半到兩年時間，才可完全取得烏克蘭東部頓涅茨克及盧甘斯克的控制權，若要奪取第聶伯河以東更廣泛土地，則需時3年。