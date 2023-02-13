AI聊天機械人 成功通過醫生考試

研究報告顯示，人工智能聊天機械人ChatGPT（見圖）成功通過美國執業醫師資格考試，得分接近合格門檻的60分。



考試分3部份，包括基本科學、生物化學、臨牀診斷及生物倫理等，但基於要想像的問題則被移除，而ChatGPT所得分數介乎52.4%至75%，而合格分數為60%。研究人員指出，ChatGPT在沒有任何強化的情況下，在這個困難的考試中合格，是標誌着醫學AI成熟的里程碑。報告指，研究成果顯示它或能在醫療教育中成為一個有價值的教學工具；人工智能將在未來的臨牀醫療變得無處不在，廣泛應用於各種醫療服務之中。