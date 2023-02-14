多個阿拉伯及伊斯蘭國家的領袖及高層官員，在阿拉伯聯盟總部舉行會議，討論近期緊張程度持續升級緊張的以巴局勢。此外，再有人在以巴衝突中喪生，以色列軍方在巴勒斯坦西岸地區的北部城鎮傑寧，展開搜捕行動，一名巴勒斯坦少年中槍身亡。巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯表示，巴勒斯坦將會尋求聯合國通過一項決議案，正式給予巴勒斯坦聯合國正式會員國的資格。埃及總統塞西表示，目前巴勒斯坦面臨的緊張局勢將危及地區安全穩定，呼籲各方不要採取任何改變耶路撒冷現狀的措施，避免影響以巴談判。以軍指，士兵搜捕1名懷疑巴勒斯坦武裝分子，有武裝人員開火，以軍以實彈還擊。巴勒斯坦確認有3人被以軍槍傷，當中一名14歲少年中彈不治。今年已有至少46名巴勒斯坦人，在以巴衝突中喪生。