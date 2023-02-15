美大學槍擊案3死 槍手吞槍亡

美國密歇根州立大學周一晚發生校園槍擊案，造成至少3人喪生，5人受傷。1名黑人槍手一度在逃，當局派出數百名警員緝捕。警方其後表示，槍手已在校園外吞槍自殺身亡。



事發於晚上近8時半，校園2處傳出多下槍聲，分別是在學術大樓伯基樓和學生會附近。校警敦促校內學生、教職員和附近人士「就地避難」。當地媒體影片顯示，有大批警力湧入現場。



當局證實有3人死亡，5人受傷。5名傷者已送往當地醫院治療。據報槍手為黑人，身形矮小，事發時蒙面。警方於翌日凌晨表示，槍手被發現在校園外吞槍自殺身亡。