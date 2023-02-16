傳俄軍將猛攻烏東南部

俄烏戰事持續接近一年，近日俄羅斯加強在烏克蘭東部及南部的行動，外界預期將有重大攻勢。烏克蘭東部頓涅茨克州城市巴赫穆特，繼續受到俄羅斯的猛烈攻擊。美國國防部長奧斯汀指，西方盟友將合作，確保烏克蘭獲得所需武器，以進行春季的反擊。



據報，俄軍大部份炮火集中在巴赫穆特，當地烏軍已鞏固陣地，估計雙方會爆發激烈巷戰。地方官員形容巴赫穆特沒有一處安全，全城都在敵人炮火或無人機的攻擊範圍之內。若俄軍攻佔巴赫穆特，將有助俄方進一步向頓涅茨克另外兩座更大的城市推進。



奧斯汀指出，預料烏軍春季會發動反攻，西方盟友正在合作，確保烏克蘭能獲得武器和後勤支援，以實現反擊部署，又稱俄羅斯期望西方退出戰局，西方團結有助烏克蘭在未來關鍵數周維持氣勢。北約秘書長斯托爾滕貝格重申，北約會繼續支持烏克蘭。