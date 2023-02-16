蘇格蘭首席部長施雅晴辭職

蘇格蘭首席部長施雅晴（見圖）昨日宣佈辭職，她表示不會立即離開崗位，以便有時間選出繼任人。施雅晴自2014年11月至今，連續擔任蘇格蘭首席部長8年多，是英國歷來任期最長的首席部長。施雅晴稱這是出於「責任和愛」作的決定。她稱經過了數星期的掙扎，認為若繼續擔任首席部長，對於自己、國家、政黨和畢生努力的蘇格蘭獨立目標，都不是正確做法。她又指這份工作的唯一方法是無時無刻都全力以赴，一個人只能在限定的時間內勝任這份工作，自己已面臨在此職位工作得太久的危險。



施雅晴重申，希望下次大選能夠成為蘇格蘭公投的「變相公投」，這個決定會由蘇格蘭民族黨集體作出。她曾於去年10月聲稱，有信心今年10月能夠舉行第二次蘇格蘭獨立公投。蘇格蘭獨立公投必須取得英國政府許可，但英國政府並未放行。