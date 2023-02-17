泰5旬男徒步1200公里求婚

泰國52歲男子素帖為了向56歲女友塔納帕證明愛意，1月14日開始徒步完成了1200公里的旅程，橫跨半個泰國，爆瘦17公斤，但成功在情人節當天向女朋友求婚，抱得美人歸。



來自泰國中部那空那育的素帖，5個月前在抖音上認識了在泰國南部沙敦的塔納帕。2人墮入愛河後，素帖決定在今年情人節向塔納帕求婚。不過，塔納帕得知後卻提出要求，希望素帖可以步行或跑步到沙敦求親以表誠意。那空那育與沙敦相隔1200公里，若素帖不間斷地走路，路程至少也需要200個小時，即使是不停歇地開車，最少亦要花上16個小時。



塔納帕表示，她見到素帖後「完全說不出話」，非常感激對方心意。