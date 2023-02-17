泰5旬男徒步1200公里求婚

來自泰國中部那空那育的素帖，5個月前在抖音上認識了在泰國南部沙敦的塔納帕。2人墮入愛河後，素帖決定在今年情人節向塔納帕求婚。不過，塔納帕得知後卻提出要求，希望素帖可以步行或跑步到沙敦求親以表誠意。那空那育與沙敦相隔1200公里，若素帖不間斷地走路，路程至少也需要200個小時，即使是不停歇地開車，最少亦要花上16個小時。
塔納帕表示，她見到素帖後「完全說不出話」，非常感激對方心意。
農曆新年過後，茶餐廳、兩餸飯，以至連鎖食店同時吹起加風，餐飲收費上漲5%至15%，不少市民大吐苦水。有街坊小店指，近月凍肉、蔬菜等食材來價上漲，迫於無奈要加價。有餐飲業界代表亦指，業界欠缺6萬人手，業...
2023-02-17
湖北武漢上周三有上萬名退休老人上街抗議醫保改革，要求當局公開解釋降低醫藥補貼的原因，引發外界關注。昨日，武漢再爆發抗議醫保改革的大規模示威。武漢市近日推行職工醫保新方案，將每月260多元人民幣的醫藥補...
2023-02-16
俄烏戰事爆發近一年，近日俄羅斯在烏克蘭東部頓涅茨克加強攻勢，進行猛烈炮擊，突破兩條烏軍防線。同時，烏軍則在首都基輔上空發現俄方6個軍事氣球，強調其可能帶偵察能力，大部份已被擊落。烏克蘭頓涅茨克州波克羅...
2023-02-17
會德豐地產發展的藍田KOKO ROSSO昨日公佈首張價單，涉及88伙，包括18伙1房及70伙2房，價單定價630.1萬至1020.4萬，發展商提供最高12%折扣，折實售價554.5萬至898萬，折實呎...
2023-02-17
渣打集團（2888）公佈全年及第四季業績，2022年法定除稅前溢利42.9億美元，按年升28%；末期息派0.14美元；全年派息則為0.18美元，按年上升50%。渣打又宣佈將開始10億美元股份回購，刺激...
2023-02-17
拿玻里在歇冬後首輪意甲不敵國際米蘭後，隨即調整並在之後6輪聯賽全勝，其中5場贏對手2球或以上，今晚意甲作客中下游份子薩斯索羅僅小讓1球，讓球主客和「客勝」當然捧得過。再者拿玻里射手域陀奧森漢在上述6仗...
2023-02-17
鄭秀文（Sammi）和陸駿光（嗱喳）首度在《流水落花》合作，電影獲電影評論學會推薦，更令Sammi再封影后兼獲提名金像獎。戲中兩人因經歷喪子之痛而踏上寄養父母之路。全片重頭戲，Sammi踢爆嗱喳有外遇...
2023-02-17
店舖阻街，愈見嚴重，市民左閃右避，歎句「俾條路行！」。政府認同阻街問題日益惡化，去年諮詢公眾意見，擬把違例阻街定額罰款由1500元加至6000元，計劃今年第二季推行。但申訴專員公署調查發現，以定額罰款...
2023-02-17
昨晚谷戰的練馬師王和騎師王都競爭激烈，雙雙鬥到尾場才分出勝負。結果憑「鑽飾翱翔」、「精彩生活」和「觔斗雲」三W的姚本輝封王，沈集成則憑「育成精彩」和「想見你」起孖；而後駒騎者周俊樂另贏「小霸王」，捧走...
2023-02-16