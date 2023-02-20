美前總統卡特 家中接受善終服務

卡特中心在網上發表聲明，現年98歲的美國前總統卡特，在經歷一連串短暫的住院治療後，決定不再治療，開始在家中接受善終服務，與家人渡過餘下時間。卡特得到家人及醫療團隊全力支持，卡特家族呼籲大家在這個時刻尊重私隱，並感謝外界關心。



屬於民主黨的卡特在1977年至1981年擔任總統，但只做了一任，在1980年被共和黨的列根擊敗。卡特是現時最年長的在世美國總統，但近年受多種健康問題困擾，曾在2015年診斷患有腦癌，2019年又曾在家中跌倒受傷。