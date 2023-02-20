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美前總統卡特 家中接受善終服務

2023-02-20 列印
■卡特經歷一連串住院治療後，決定改為接受寧養服務。
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卡特中心在網上發表聲明，現年98歲的美國前總統卡特，在經歷一連串短暫的住院治療後，決定不再治療，開始在家中接受善終服務，與家人渡過餘下時間。卡特得到家人及醫療團隊全力支持，卡特家族呼籲大家在這個時刻尊重私隱，並感謝外界關心。

屬於民主黨的卡特在1977年至1981年擔任總統，但只做了一任，在1980年被共和黨的列根擊敗。卡特是現時最年長的在世美國總統，但近年受多種健康問題困擾，曾在2015年診斷患有腦癌，2019年又曾在家中跌倒受傷。
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