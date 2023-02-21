土國少年瓦礫下錄訣別影片

土耳其本月初發生的大地震，在土耳其和鄰國敍利亞已造成逾4.6萬人死亡。土耳其一名17歲少年，獨自受困倒塌住宅的瓦礫中，他錄下的訣別影片（見圖）在最近曝光。所幸的是，少年及其家人最終被救出。



英媒報道，艾爾丹姆發現被獨自困在瓦礫下，但他仍保持鎮定，拿出手機拍下自己受困的狀況。他對着鏡頭冷靜又悲傷地表示︰「我想這會是我拍給你們的最後一段影片。朋友們，死亡總是在你最意想不到的時刻到來」，並指「若能成功活下來，我還有好多事想做」。所幸艾爾丹姆在震後2小時被救出，接着在震後10小時，他的父母和弟妹亦獲救，一家人終於團圓。