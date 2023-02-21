荷蘭博物館被盜11件中國瓷器

荷蘭一間博物館內的中國文物日前被竊賊盜走4件中國瓷器，另有7件中國文物遭損毀嚴重，當地警方正調查案件。



內媒報道，位於荷蘭北部呂伐登市的「公主庭院」（見圖）博物館被盜。館長克里斯‧卡倫辛表示，在當地時間上周一凌晨，博物館被竊賊從該館盜走了珍貴的中國陶瓷文物。事件中共涉及11件珍貴文物，其中4件文物被盜，7件文物嚴重受損。報道稱，其中一些文物來自中國明代，另一些則有1000多年的歷史。博物館沒有透露文物價值的信息。卡倫辛表示，竊賊在進入後觸發了博物館的報警系統，警方快速到場，可惜竊賊已盜取了文物並逃去。警方正在對案件進行調查。