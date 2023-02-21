日漢拉麵店舔公筷惹網民炮轟

日本壽司郎有少年舔豉油樽的惡作劇事件餘波未平，近日網上又瘋傳一則惡作劇影片。影片中有一名男子在連鎖拉麵店「道頓堀神座拉麵」拿起一雙一次性筷子塞進嘴裏，最後又放回筷子桶（見圖）。影片在社交媒體瘋傳，引發大量網民炮轟。



影片中，一名綁着馬尾、身穿灰色上衣的男子從筷桶拿起一把一次性木筷子，隨後將整把木筷子塞進口中，隨後又將整把木筷子塞回筷桶中，完成後更露出滿足笑容。報道指，影片拍攝地點是連鎖拉麵店「道頓堀神座拉麵」，而消息曝光後該品牌周日也發表聲明稱，將嚴正處理該事件，同時已經深入調查惡搞影片的拍攝時間與拍攝地點，未來將持續和警方討論，並採取法律行動。