全球最富有名人子女英夏洛特公主登榜首

一項關於全球最富有名人子女的資產估計排名榜發現，英國皇儲威廉王子及儲妃凱特的女兒夏洛特公主，榮登榜首，擁有36億英鎊（337.6億港元）巨額淨資產，較繼承順位比她高的哥哥喬治王子更有錢。



根據英國一個兒童電動車銷售網站，公佈「2023全球最富有小孩」排名榜，7歲的夏洛特以36億英鎊資產，登上最有錢名人小孩寶座。儘管她的淨資產自2021年來減少12%，但仍然大幅高於未來國王、其9歲哥哥喬治王子的24億英鎊（225億港元）。淨資產的計算，是基於對小孩未來遺產的估計，以及對英國經濟的影響。



夏洛特身家水漲船高全因「凱特效應」，凱特每次現身，時尚打扮立即吸引眾人仿效，而夏洛特在凱特的精心打扮下，形成一股童裝潮流。喬治雖然排第2，但如同其妹妹一樣，亮相的衣物亦會迅速銷售一空。