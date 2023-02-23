土耳其「奇蹟寶寶」由姑姑及姑丈撫養

在土耳其7.8級震災中，被形容為「生命希望」的「奇蹟寶寶」女嬰阿亞（Aya），由於身世可憐，全球各地善心人士都希望可撫養她。外媒報道，經過近半個月後，阿亞終於有家了，她的姑姑及姑丈，承諾將她撫養成人，阿亞亦有正式的名字，承襲其生母芳名阿芙拉。



該名女嬰在地震發生的第1日，於敍利亞北部阿勒坡省一個城鎮的廢墟中被尋獲，當時她身上還連着臍帶，相信是其母阿芙拉在斷氣前，奮力將她生下來；女嬰的父親和4名兄姊全部遇難。



外媒報道，醫務人員確認女嬰的親屬身份後，於上周六已讓她的姑姑哈拉和姑丈薩瓦迪接回家。薩瓦迪說：「這個女孩對我們來說意義重大，她將承載我、她姑姑以及她父母，村裏所有親戚的回憶。」