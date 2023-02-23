未開封初代iPhone拍賣 近50萬元成交

蘋果在2007年推出第1代iPhone，1部未開封的初代iPhone日前拍賣，結果以逾63000美元成交，折合近50萬港元，超過原先估值的5萬美元（約39萬港元）。這部8GB iPhone當年售價為399美元（3130港元），換言之，現時已升值逾157倍。



拍賣行LCG Auctions早前在網站公佈，該部2007年上市的未拆封初代iPhone，周日確定以63,356美元（49.6萬港元）賣出，成為目前為止成交價最高的初代iPhone。手機的原主人是美國女子格林，這是她當年朋友為了慶祝她找到新職而送贈的禮物，但因為她當時剛買了另一部手機，加上使用的網絡供應商不支援，所以她一直沒有打開該部iPhone使用，並將其收藏。格林對於她的iPhone刷新拍賣價，感到十分興奮。她計劃將今次拍賣所得收益投資於她的新澤西州紋身店。