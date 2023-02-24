韋伯拍到6大星系顛覆起源論

美國天文學家利用韋伯太空望遠鏡，展開針對宇宙早期階段的研究。該太空望遠鏡拍到相信在宇宙大爆炸後5億至7億年前出現的6個巨大星系，令天文學家大吃一驚，因為當時的宇宙只有當前年齡3%的極早時代，理論上是不可能存在如此巨大星系，因而打破了人類對宇宙的理解。研究團隊成員之一、科羅拉多大學波德分校天體物理學助理教授尼爾森（Erica Nelson）指出，這些星系在當時不應該有時間形成，因為這些星系是如​​此巨大，完全顛覆人類的宇宙學理論。尼爾森指出，即使其中只有一個星系是真實存在的，也完全顛覆了關於星系起源的現有理論。