東京皇居辦祝賀活動

慶日皇德仁63歲生日

日本慶祝日皇德仁63歲生日，東京皇居昨早舉行祝賀活動，開放給民眾參與，是德仁2019年即位後首次舉行。活動在皇居長和殿舉行，日皇德仁與皇后雅子、女兒愛子公主及其他皇室成員，在陽台向民眾揮手致意。



德仁致辭時，慰問受暴風雪影響的災民，祝願每個人都能迎來安穩的春天。他早前在宮內廳記者會表示，有信心民眾會團結，共同克服新冠疫情和通脹等挑戰。日本皇居開放給民眾參與的「一般參賀」活動，自2020年因疫情而暫停，直至今年元旦翌日恢復。因應防疫需要，今次活動民眾需提前報名，經抽籤選出約4800人。