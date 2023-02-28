大叔癡迷迪士尼 曾連續2995日入園

美國50歲男子瑞茲（Jeff Reitz，見圖）是迪士尼樂園的超級粉絲，在2012年至2020年連續2995天到訪美國迪士尼樂園，等於8年3個月又13日，打破健力士世界紀錄。瑞茲會花費約1399美元（約11000港元）購買年票，然後每日入園。在8年多期間，瑞茲估算在樂園共花費超過10萬美元（約78萬港元）。瑞茲的連續入園紀錄最後因疫情爆發而中止，但他向傳媒表示，現已無意再挑戰連續入園紀錄。瑞茲轉而重拾一些舊日的興趣，例如是遠足和潛水。