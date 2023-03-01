馬斯克重奪全球首富寶座

根據彭博周一最新統計，受惠於特斯拉股價大升，51歲的電動車廠特斯拉（Tesla）行政總裁兼Twitter行政總裁馬斯克，以1870億美元（約14686億港元）的淨資產，重奪全球首富的寶座。



馬斯克的淨資產已超越奢侈品牌路易威登集團行政總裁阿爾諾的1850億美元，讓馬斯克重登即時統計的「彭博億萬富翁指數」榜首。排第三位是美國Amazon創辦人貝索斯，其資產淨值為1170億美元。特斯拉股價去年一度大幅下跌，馬斯克在去年12月被阿爾諾迎頭趕上，但特斯拉今年1月股價飆升，令馬斯克重回榜首。