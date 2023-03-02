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秘魯男保溫袋藏木乃伊

2023-03-02 列印
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秘魯警方近日截查一名26歲男子，在其外賣保溫袋中，發現屍齡600至800年的木乃伊（見圖）。

男子說那是他「精神上的女朋友」，取名「胡安妮塔」，天天一起睡。但專家說這其實是男屍，死時超過45歲。
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