秘魯男保溫袋藏木乃伊

秘魯警方近日截查一名26歲男子，在其外賣保溫袋中，發現屍齡600至800年的木乃伊（見圖）。



男子說那是他「精神上的女朋友」，取名「胡安妮塔」，天天一起睡。但專家說這其實是男屍，死時超過45歲。