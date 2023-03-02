《印度快報》報道，動物保護組織PETA和一位印度女演員聯合向印度南部喀拉拉邦的一座寺廟捐贈了一頭機械大象，希望能幫助寺廟「以不殘忍的方式」舉辦需要大象的活動。這頭機械大象高3米多，重800公斤，身體內部用鐵框架支撐，做工相當逼真，在社交媒體傳播的影片中，大象兩隻耳朵不停扇動，眼睛一眨一眨的，靈動可愛。
印度用機械象行宗教儀式
《印度快報》報道，動物保護組織PETA和一位印度女演員聯合向印度南部喀拉拉邦的一座寺廟捐贈了一頭機械大象，希望能幫助寺廟「以不殘忍的方式」舉辦需要大象的活動。這頭機械大象高3米多，重800公斤，身體內部用鐵框架支撐，做工相當逼真，在社交媒體傳播的影片中，大象兩隻耳朵不停扇動，眼睛一眨一眨的，靈動可愛。
逾80%市民續戴罩 間中除下唞氣 撤口罩令首天「一戴一露」
為抵抗新冠病毒，本港實施口罩令逾2年，直至昨天撤銷。市民被強制戴罩959天之後，終於可以自決戴不戴。昨天市面所見，不少市民仍以口罩蔽面，有人稱隱形的病毒仍在周圍，要觀察多一會才考慮除罩。亦有市民採取「...
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歐洲議會
禁員工手機用TikTok繼美國國會參議院、加拿大政府、丹麥國會等日前禁止在公務裝置使用影音分享應用程式TikTok後，歐洲議會亦宣佈，3月20日起禁止員工的手機下載TikTok，並強烈建議歐洲議會議員...
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首兩節未尋到任何殘骸 希臘客運與貨運火車相撞三節車卡起火 逾36死85傷
希臘中部一列載有約350人的客運火車與一列貨運火車迎頭相撞，多個車廂出軌並起火，造成至少36人死亡，85人受傷。據報，由於撞擊太猛烈，首兩節車廂找不到任何殘骸。事發當地周二晚上11時許，一輛載有約35...
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NOVO LAND今截飛料收逾萬票
新地旗下屯門NOVO LAND第2B期將於本周六（4日）進行首輪銷售共352伙，項目收票如火如荼，發展商表示項目暫收逾8000票，將於今日截票，料入票有機會突破1萬張。新地代理總經理陳漢麟表示，項目截...
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港股爆升833點炒上「ATMXJ」貢獻322點
中國2月PMI按月升2.5%至52.6，創近11年以來新高，配合人民幣持續走強，港股3月開局強勢反彈。恒指高見20674點，勁升889點，收報20619點，升833點，創今年以來最大升幅，成交金額增至...
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PSV夫添爭晉級 熱血隊長剝「牙」
燕豪芬近8場各賽事只曾一敗，本土戰線非勝即和，今晚荷蘭盃8強主場鬥荷乙球隊海牙，晉級無難度。再者PSV射手兼隊長盧克迪莊最近連續4場所有戰線各入一球，今仗勢領軍延續近年地頭對海牙均大勝的走勢，讓球讓兩...
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音樂人關勁松逝前大控訴 艾粒欺凌15年 懶理重病開Show繼續笑
今年商台新聞特別多，繼余迪偉公開炮轟當奴和少爺占擅取其社交平台照擺上舞台，之後輪到梁文禮因為批評梁詠琪演唱會，被暫停開咪3個月，網民同情佢之餘亦瘋狂狠插艾粒玩性別歧視及職場欺凌，點解乜事都冇？一石激起...
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辛正兒 - 把水貨黨 消滅於萌芽階段｜社論
本港和內地全面通關，兩地人流互通再無阻隔，水貨活動乘機死灰復燃。海關關長何珮珊表示，正和內地海關舉行會議，針對打擊水貨活動。打擊水貨黨，愈早愈好，以免他們妨礙兩地跨境人流往來，也遏止他們擾亂市民的生活...
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- 盧永雄 - 全力復常 壓力在後｜巴士的點評
- 李純恩 - 終於盼到了｜好好過日子
- KellyChu - 版面煥然一新 讀者喜閱 《頭條日報》專欄陣容升呢｜Executive日記
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- Jacky哥 - 香港大型盛事接連回歸 振興經濟｜企業熱話
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- 黃麗君 - 河套三十年 香港滯後了｜中環High Tea
- 林月庭 - 「飯戲攻心」舞台版｜甘美人生
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希斯田泰安封王
昨晚谷中舉行九場賽事，希斯憑「錢多多」和「久久為攻」起孖，另加一場季軍，最終成為練馬師王；而後駒騎師田泰安另贏蔡廄「嫡愛心」，以兩分之微壓倒潘頓，後上成為騎師王。至於潘頓勝出「有財有勢」和「勝神威」，...
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