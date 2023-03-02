印度用機械象行宗教儀式

響應減少動物虐待行為，印度南部克勒拉省（Kerala）一座印度教廟宇在印度善待動物組織（PETA India）的支持下，啟用機械大象進行宗教儀式，獲得許多民眾支持。



《印度快報》報道，動物保護組織PETA和一位印度女演員聯合向印度南部喀拉拉邦的一座寺廟捐贈了一頭機械大象，希望能幫助寺廟「以不殘忍的方式」舉辦需要大象的活動。這頭機械大象高3米多，重800公斤，身體內部用鐵框架支撐，做工相當逼真，在社交媒體傳播的影片中，大象兩隻耳朵不停扇動，眼睛一眨一眨的，靈動可愛。

