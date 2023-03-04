特朗普被起訴煽動支持者衝擊國會

2021年發生示威者衝擊美國國會事件，示威者當中包括特朗普支持者，有在事件中受傷的國會警察和民主黨議員，向特朗普提出民事訴訟，指控他煽動支持者攻擊國會。



特朗普的律師提出，特朗普具有總統的民事豁免權，可免被起訴。



上訴法院向司法部尋求意見。司法部回應稱，對特朗普的言論是否鼓吹騷亂，不持立場，但不認同特朗普有絕對豁免權，認為訴訟應該繼續審理。