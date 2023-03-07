俄方傭兵集團狠批彈藥不足 澤連斯基：烏東軍隊正面對痛苦戰鬥

烏克蘭總統澤連斯基承認，烏軍在東部頓巴斯地區，包括重鎮巴赫穆特，正面對着痛苦和艱難的戰鬥，讚揚烏軍的勇氣、力量和堅毅。俄羅斯傭兵組織瓦格納集團稱，前線缺乏彈藥，若被迫撤退，目前進攻巴赫穆特的戰績將會毀於一旦，整個前線亦會崩潰。組織又指責，莫斯科年初承諾會提供大量彈藥，至今未兌現，批評部份俄方官員背叛前線戰士，又擔心如集團未能協助俄軍取下巴赫穆特，會被當作代罪羔羊。



此外，德國總理朔爾茨日前會見到訪的歐盟委員會主席馮德萊恩。馮德萊恩表示，目前無證據顯示中國打算向俄供應武器。朔爾茨則指，他得到北京保證，不會向俄提供武器。朔爾茨日前接受美媒訪問，指中國一旦向俄提供武器，將要面對「後果」。