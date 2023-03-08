美國多個州檢察長擬調查 TikTok有否損害用戶心理健康

美國45個州的檢察長要求TikTok交出內部通訊，協助調查其是否損害用戶的心理健康。在北京，外交部批評美方將科技問題政治化和武器化，剝奪中國發展權利。



美國45個州的檢察長小組，要求TikTok交出內部通訊內容，各州打算透過調查相關內部通訊內容，以確定TikTok的行為有否損害用戶，特別是兒童及青少年的心理健康；而美參議院跨黨派議員將提出法案，授權華府禁用TikTok。在北京，外交部批評美國將科技問題武器化，美方「打着國家安全幌子」，將經貿科技問題政治化、工具化、武器化，目標是剝奪中國的發展權利，維護自身霸權。



此外，丹麥國防部禁止員工在公務手機使用TikTok。