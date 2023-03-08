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俄軍疑處決烏戰俘惹議 烏克蘭促國際刑事法院調查

2023-03-08 列印
■俄烏兩軍繼續在巴赫穆特交戰。
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俄烏兩軍繼續在烏克蘭東部重鎮巴赫穆特激烈交戰，烏克蘭繼續加強當地的防禦。網上流傳一段影片，顯示一名烏克蘭被俘士兵，被疑似俄羅斯士兵處決，烏克蘭官員猛烈抨擊俄方，促請國際刑事法院檢察官調查。此外，路透社引述美國國會議員消息，烏克蘭尋求美國提供多國禁用的集束彈。

烏克蘭總統澤連斯基昨與軍方高層商討巴赫穆特戰況後，一致同意不會撤退，下令加固當地據點，俄軍苦攻巴赫穆特逾半年，以求控制頓巴斯地區。

此外，路透引述消息稱，烏方尋求美國供應MK-20集束彈。這款集束彈能在半空爆開再釋出數百枚小型炸彈，用來對付俄軍的無人機。據報美國仍未決定是否批准烏方請求。
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