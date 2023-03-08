日產火箭發射再失敗

下達自毀指令

日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）研發的新型火箭「H3」1號機，原定上月17日發射，但因助推器點火失敗而未能升空，延至昨日再次嘗試發射，攜帶用於觀測地面的人造衛星「大地3號」升空。但在升空後出現異常，該火箭的第2段引擎未能順利點火；由於沒有完成任務的希望，JAXA下達火箭自毀指令。



JAXA這枚國產最新主力運載火箭，於昨早10時許發射，結果再度失敗。當局預計，H3殘骸會墜落於菲律賓以東海域。

日本原希望新火箭，能搶佔俄羅斯離開國際發射市場後的空白，但發射失敗，令到相關努力受挫。