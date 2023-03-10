希臘火車出軌事故

觸發逾6萬人示威

希臘多個工會和學生組織發起全國大罷工示威，抗議政府漠視鐵路安全，導致上月底造成57人死亡的列車相撞事故。警方估計全國有超過6萬人參與示威。



當地警方稱，全國有逾6萬人示威，單是在首都雅典中心就有多達4萬人示威，部份示威者與防暴警察爆發衝突，警方施放催淚彈驅散。雅典的渡輪、巴士及電車停駛，地鐵只運作數小時，以接載參與示威的民眾。



希臘新任交通部長耶拉佩特里蒂斯宣佈，政府將提升鐵路安全系統及技術，並增加撥款改善人手短缺，及鐵路設備不足等問題，防止再發生慘劇。