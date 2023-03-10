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女飛行員徐楓燦

2023-03-10 列印
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見女太空人劉洋秒變小粉絲
解放軍直升機飛行員徐楓燦今年當選全國人大代表，近日她與同為全國人大代表、太空人劉洋一同接受採訪，秒變「小粉絲」。網民大讚：「最美同框！」

內媒報道，徐楓燦見到劉洋即時變「小粉絲」，為能與偶像劉洋見面，感到非常激動。徐楓燦一直以來的夢想，就是像劉洋一樣成為女太空人。劉洋說，目前第四批太空人的選拔工作已啟動；聽完「師姐」的介紹，徐楓燦笑着說：「那我也有機會了！」
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