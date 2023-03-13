南韓將建「首爾之環」

南韓政府日前宣佈要在首都興建一座世界最大的無軸式摩天輪「首爾之環」，直徑180米，預計2027年完工。「首爾之環」有36個車廂，每個車廂乘客上限25人，採用太陽能等綠能技術運作。若全部趟次滿載，每日可供逾萬人搭乘。



首爾市政府表示，「首爾之環」預定選址首爾漢江畔的天空公園，鄰近為2002年世界盃興建的首爾世界盃競技場，可以飽覽首爾市區美景。這處離北韓邊界不遠，當局選址以此表達對兩韓統一的心願。